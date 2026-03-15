La Xunta destaca el "creciente potencial" del sector olivícola en Galicia en la Mostra do Aceite de Quiroga

Mostra do Aceite de Quiroga - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado el "creciente potencial" del sector olivícola en Galicia en su visita a la 26ª edición de la Mostra do Aceite de Quiroga.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Gómez ha participado en el evento, declarado festa de interese turístico de Galicia. La Consellería de Medio Rural colabora con la celebración de la cita, en la que se promocionan los productos de calidad diferenciada.

En este sentido, la conselleira ha explicado que la producción de aceite es una de las normas técnicas incluidas dentro del sello Artesanía Alimentaria, a través del cual se certifica la elaboración, manipulación y transformación de los productos alimentarios de forma artesanal.

Además, ha indicado que desde su departamento se está trabajando para favorecer el desarrollo de las variedades autóctonas de olivo en Galicia.

"MICROCLIMA SINGULAR"

Por su parte, la presidenta provincial, Carmela López, ha puesto en valor un producto que es "único en Galicia gracias al microclima singular de esta tierra, a las variedades locales de olivos y a la producción artesanal".

Además, ha señalado que es una oportunidad de desarrollo rural, porque su producción es "pequeña y artesanal" y está ligada a explotaciones familiares; por lo que cada botella representa ingresos directos para los agricultores locales.