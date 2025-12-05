La Xunta destaca la feria 'Artesanía, Saber y Sabor' como motor de dinamización comercial de Ribadavia

OURENSE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la conselleoro do Medio Rural, María José Gómez, han inaugurado esta tarde en Ribadavia la segunda edición de la feria 'Artesanía, Saber y Sabor', que se celebra durante este puente festivo y que marca el inicio del proyecto de dinamización comercial Vilas Vias impulsado por la Xunta.

José González ha invitado a disfrutar de la amplia programación de la feria, que gira en torno a los productos artesanos y alimentarios de calidad, y ha subrayado que este evento supone un "punto de inflexión" en la recuperación del tejido comercial de Ribadavia.

A lo largo de los próximos días habrá diferentes actividades en enclaves del pueblo, como la iglesia de la Magdalena o la Praza Maior, así como en los nuevo locales que han sido acondicionados para integrarse en Vilas Vivas. Tres de ellos ya están adjudicados a Pura Vila, Colado de Sabores y A Tafona no Camiño, mientras que el resto acogerán diferentes talleres durante la feria y en Navidad.

El resto de comercios contarán con espacio específico en la Alameda, y a esto se sumará la decoración de escaparates y otras acciones que permitirán potenciar el comercio local como motor económico, social y turístico.

Por su parte, la titular de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que este es el primer mercado de la temporada navideña de la iniciativa Artesanía Alimentaria, al que seguirán uno en Ferrol (del 12 al 14 de diciembre), y otro en Lugo )del 19 al 21 de diciembre).

La conselleira ha reafirmado el compromiso del gobierno gallego con la promoción de productos agroalimentarios de calidad y ha señalado que, el año que viene, se destinarán 10 millones de euros al Plan Saborea Calidade Diferenciada de Galicia.