La Xunta destaca las "más de 1.930 hectáreas movilizadas" en el marco del Plan de Pastos de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este martes en Lugo en la inauguración de la 63ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos. Allí, ha destacado la "apuesta decidida" de la Xunta en este campo, con una inversión de 10,5 millones de euros desde el año 2020 y más de 1.930 hectáreas movilizadas en el marco del Plan de Pastos de Galicia.

Así lo ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa en la que también ha indicado que, a través de este presupuesto, "se pudieron llevar a cabo 80 pasteros en los últimos cinco años"; una cifra a la que ha añadido otras 519 hectáreas distribuidas en 26 nuevos pasteros "que estarán finalizados hacia finales de año, con un presupuesto adicional de cuatro millones de euros".

En este contexto, Gómez ha definido estos sistemas como un "elemento vertebrador" del medio rural que además "contribuye a mantener el empleo, favorece el relevo generacional y ayuda a conservar prácticas tradicionales" como la trashumancia o el aprovechamiento silvopastoril.

Además, la responsable do Medio Rural ha aprovechado para destacar la importancia de este foro organizado por la Sociedad Española de Pastos y ha insistido en que "la investigación é un aliado fundamental de los pasteros".

Posteriormente, Gómez se ha trasladado hasta el ayuntamiento lucense de O Valadouro, donde ha conocido de primera mano los trabajos realizados al amparo del Plan de Pastos en el monte de Frexulfe. En concreto, la actuación abarca un total de 14,05 hectáreas en la que se han invertido "algo más de 176.400 euros".