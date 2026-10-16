La Xunta destaca el papel del monte gallego como "fuente de riqueza y oportunidades" para el rural

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, en Ribadeo - JOE ALVEZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes el papel del monte gallego como "fuente de riqueza y de oportunidades" para el rural en la Comunidad.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, lo hizo en la clausura del I Encuentro Forestal del Noroeste, que tuvo lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias, situado en Ribadeo.

Durante el acto, Gómez ha subrayado las similitudes que comparten Galicia y Asturias tanto en los paisajes como en la cultura y en la manera de entender el territorio. En este sentido, ha afirmado que ambas comunidades reconocen la riqueza que tiene el monte y lo que puede aportar al rural.

Al hilo de ello, la conselleira ha hecho hincapié en la importancia de contar con espacios como este en los que se reúnen propietarios, empresas, profesionales y estudiantes para compartir experiencias, conocer lo que se está haciendo dentro del sector y buscar nuevas oportunidades.

De este modo, ha remarcado que "hay mucho por lo que avanzar" y que el ámbito forestal es "fundamental" para la economía gallega, ya que la cadena forestal-madera reúne a más de 3.300 empresas, factura casi 2.500 millones de euros al año y representa alrededor del 1,7% del PIB de Galicia.

Asimismo, María José Gómez ha señalado que se está trabajando con el objetivo de tener montes "mejor cuidados, más productivos y más preparados" para los retos del futuro.