Xunta destaca que en siete ciclos de los 16 centros de formación agraria se cubrieron el 100% de las plazas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que hasta en siete ciclos de los ofertados en los centros de formación y experimentación agraria, se cubrieron el 100% de las plazas.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha visitado este jueves el Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Sergude, en Boqueixón, donde ha subrayado los "buenos datos" de matriculación del curso 2025/26.

Así, ha señalado a los 532 alumnos que este ano cursarán sus estudios de la rama agraria en alguno de estos centros, un dato ligeramente superior al del año pasado.

En total, se ha cubierto el 75 % de las plazas de nuevo ingreso, ocupando la totalidad de las plazas de nuevo ingreso, ocupando la totalidad de las ofertadas en hasta siete ciclos de los 16 ofrecidos en primera matrícula, tres de ellos en Sergude.

También, Gómez ha celebrado que en este curso haya 255 mujeres matriculadas, una cifra que se incrementó en un 33% en los últimos cuatro años. Además, se han ofertado 406 plazas de nuevo ingreso, un 11 % más con respecto al año anterior.

En esta línea, se ofrecen residencias para favorecer la conciliación del alumnado. En el caso concreto de Sergude, se ocuparon la totalidad de las plazas ofertadas en pensión completa, con 30 estudiantes. Como novedad en este curso, el CFEA Pedro Murias de Ribadeo vuelve a contar con una residencia propia.