La Xunta destaca la transformación y promoción de productos agroalimentarios entre sus "pilares" para el sector

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Foro Agroalimentario de La Voz de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado la transformación de los productos agroalimentarios, su promoción y la formación de los jóvenes entre los "pilares fundamentales" del sector.

Así lo ha destacado en su intervención para abrir el Foro Agroalimentario organizado por La Voz de Galicia y el Banco Santander que se ha celebrado este jueves en Casa RIA, en Santiago de Compostela.

Allí, la responsable autonómica ha subrayado también que "la mejor defensa de un país" pasa por su "potencial agroalimentario" y por ser "autónomos". "Debe ser un punto de inflexión", ha ensalzado.

En esta línea, María José Gómez ha defendido que Galicia "ya es una potencia agroalimentaria, señalando que el sector genera más de 100.000 empleos.

"Si ya tenemos esa posición, el siguiente paso es la transformación, que permita que el valor se quede en nuestro territorio", ha manifestado.

Tras repasar la situación del sector lácteo, entre otros, la conselleira ha puesto el foco en la formación para incorporar a más jóvenes al campo, así como en la promoción de los productos agroalimentarios gallegos.

"Son los pilares fundamentales en nuestra Consellería; elementos que nos permiten seguir avanzando de ser una potencia a ser una potencia transformadora que genere valor añadido", ha resumido.

CONFERENCIA SECTORIAL

Además, durante su intervención, la titular de Medio Rural ha recordado que en la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles trasladó al ministro del ramo las "inquietudes" de la cornisa cantábrica.

También ha expuesto su "preocupación" ante la posible "falta de presupuesto" en la nueva Política Agraria Común (PAC), además de reclamar una reunión con el ministro de Agricultura para trasladar cuestiones relacionadas con la ley de cadena alimentaria.