La Xunta destina 1,4 millones para impulsar la proyección de la miel gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia destinará 1,4 millones de euros a reforzar la promoción y comercialización de la miel gallega, con el objetivo de "mejorar su posicionamiento" tanto en el mercado nacional como internacional.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez asistió este sábado a Lalín a la V Feira Internacional de Apicultura Alvariza, un encuentro profesional que se celebra dentro de la programación de la Feira do Cocido y que reúne a cerca de medio centenar de expositores del sector.

Allí, ha reiterado el apoyo "absoluto" de la Xunta al sector y recordó que este viernes se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva orden de ayudas para este ámbito productivo, dotadas con 1,4 millones de euros.

Según ha explicado Gómez, estas actuaciones forman parte del paquete de medidas aprobado recientemente por el Consello da Xunta para apoyar al sector primario gallego ante las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La titular de Medio Rural ha subrayado el carácter "estratégico" del sector apícola en Galicia, tanto por su "peso económico" -- al situarse como la tercera comunidad con mayor número de explotaciones -- como por su "contribución a la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas rurales".

En este contexto, Gómez ha puesto en valor el papel de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia como "garantía de origen, calidad y confianza" para el consumidor.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento internacional alcanzado por las mieles gallegas, con más de una decena de premios obtenidos en los Paris Honey Awards 2026, entre ellos una medalla de platino concedida al apicultor lalinense David Liñares, impulsor de la feria.

PORCO CELTA

También, la conselleira ha asistido a la XVIII Festa do Cocido do Porco Celta de Sarria, acompañado de su homólogo de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Allí, Gómez ha subrayado el trabajo del conjunto del sector y de la Xunta a favor de la recuperación e impulso de la raza autóctona porco celta.

Durante la jornada, la titular de Medio Rural puso en valor la labor de las pequeñas explotaciones familiares y de asociaciones como Asoporcel, así como el acompañamiento del Gobierno gallego con ayudas a criadores, investigación, protección de la raza y promoción de una marca que es "sinónimo de calidad, tradición y futuro".

Además, ha reafirmado el apoyo de la Xunta al porco celta y en particular a las razas autóctonas ganaderas de Galicia, que constituyen un "auténtico orgullo" del agro gallego y un "reflejo" de Galicia Calidade.