La Xunta destina más de dos millones de euros a trabajos de prevención de incendios forestales en A Coruña

Archivo - Vecinos de Cambados durante las tareas de extinción de un incendio forestal, a 2 de julio de 2026, en el límite entre los municipios de Vilanova de Arousa y Cambados, Pontevedra. Foto de archivo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La inversión realizada por la Consellería de Medio Rural en materia de prevención de incendios forestales en la provincia de A Coruña supera este año los 2,2 millones de euros.

Así lo ha destacado este martes la titular de este departamento, María José Gómez, en una visita a actuaciones preventivas que se están llevando a cabo en el ayuntamiento de Ortigueira, en la parroquia de Espasante, y en la que ha estado acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, por el director-gerente de Seaga, Martín Martínez, y por el alcalde de la localidad, Valentín Calvín.

Así, al amparo del convenio de gestión de la biomasa firmado entre la Xunta y Seaga se desarrollaron actuaciones en vías de titularidad municipal en una superficie aproximada de 180 kilómetros en el territorio provincial y se ejecutaron trabajos de mejora de pistas forestales y limpieza de cortafuegos mediante el empleo de maquinaria.

Esta labor ha supuesto una aportación aproximada de 455.000 euros.

Por otra parte, las acciones preventivas directas realizadas por la propia Consellería, tales como la creación de áreas cortafuegos, fajas auxiliares de pista o tratamientos silvícolas, supusieron un desembolso aproximado de otros 1,8 millones de euros en la provincia, con obras ejecutadas o en fase de ejecución durante este año.

En lo que respecta a Ortigueira en particular, actualmente se llevan a cabo actuaciones de reparación y mejora de infraestructuras forestales mediante maquinaria pesada, como motoniveladora, pala mixta y bulldozer. Hasta ahora, estas intervenciones abarcan unos 26 kilómetros de pistas y está previsto continuar ejecutando mejoras en las próximas fechas, tal y como ha avanzado la conselleira.

En total, la inversión preventiva en Ortigueira se aproxima a los 200.000 euros, contabilizando tratamientos preventivos, trabajos con inversión directa de la Consellería, los fondos del convenio con Seaga y nuevas pistas.

Precisamente este último aspecto, ha sido destacado por la conselleira. "Es muy importante tenerlos abiertos, tanto para la vecindad como para los servicios de Defensa del Monte si fuese preciso", ha destacado.