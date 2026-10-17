La Xunta destinará 44 millones de euros a impulsar la incorporación de jóvenes al agro y modernizar el sector

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en Casa Xacobe - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia destinará 44 millones de euros en 2027 a una nueva convocatoria de ayudas para impulsar el relevo generacional y la modernización de las explotaciones agroganaderas. Las bolsas saldrán por anticipado de gasto.

Así lo ha anunciado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, este sábado, durante una visita a la ganadería Casa Xacobe, en San Xoán do Campo (Lugo), una explotación que fue beneficiaria de las ayudas para planes de mejora y también para adquisición de maquinaria con tecnología avanzada y eficiencia energética.

Allí, la responsable de Medio Rural ha avanzado que la Xunta continuará apostando por el relevo generacional y porque los jóvenes se incorporen a las explotaciones ya existentes o creen sus nuevos proyectos en el medio rural.

Con ese fin, el Gobierno gallego lanzará una nueva convocatoria de ayudas para el próximo año, 2027, dotada de 44 millones de euros. Las bolsas saldrán por anticipado de gasto.

Igualmente, la convocatoria también están destinadas a modernizar las explotaciones, mediante la adquisición de maquinaria de última generación u otras mejoras necesarias. Esto, ha apuntado la titular de Medio Rural, permitirá seguir modernizando explotaciones como Casa Xacobe.

Gómez ha enfatizado que para la Xunta es "importantísimo" seguir peleando por una Política Agraria Común (PAC) "fuerte", que garantice los ingresos de agricultores y ganaderos y que, al mismo tiempo, permita seguir invirtiendo en la modernización del sector.

Finalmente, la conselleira ha invitado a todos los jóvenes que se están planteando incorporarse al sector, que vayan "preparando sus expedientes y planificación" para "tenerlos listos" cuando salga la convocatoria de ayudas.