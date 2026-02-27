La Xunta destinó más de 82.000 euros a apoyar la mejora de los caminos rurales de Melide en 2025-2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que la Xunta destinó más de 82.000 euros a apoyar la mejora de los caminos rurales en el Ayuntamiento de Melide en el período 2025-2026.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira visitó este viernes las obras de adecuación del acceso al lugar de Lobeiro, en la parroquia melidense de Maceda.

Dichas actuaciones se enmarcan en el Plan Camiña Rural, que desarrolla el Ejecutivo autonómico para subvencionar os municipios en lo que respecta a la ampliación o mejora de caminos que formen parte de la red viaria de acceso a una o varias entidades de caminos que formen parte de la red viaria de acceso a una o varias entidades de población.

Por ampliación se entienden las intervenciones que incidan en la mejora de la seguridad vial, que permitan el cruce de vehículos o alargamientos necesarios en zonas de curvas, de baja visibilidad o entroncamientos.

Así, las mejoras se traducen en un refuerzo del firme existente, la mejora del drenaje o de la seguridad viaria, la adecuación de obras de paso de cursos fluviales y refuerzo de cunetas, así como en la integración ambiental o en la mejora de la señalización.