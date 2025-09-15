La Xunta ejecuta un pago complementario de 2,4 millones de la campaña de la PAC 2024

A CORUÑA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ejecutado un pago complementario de 2,4 millones de euros de la campaña de la PAC 2024, en base a uno de los acuerdos adoptados en el Consello de la Xunta.

De esta manera se cierra este ejercicio de la Política Agraria Común con un presupuesto de más de 216 millones de euros, que benefició a 22.500 agricultores y ganaderos gallegos.

Este pago adicional se debe al aumento del coeficiente definitivo de incremento de la ayuda básica a la renda para la sostenibilidad (ABRS). Con ete mecanismo, el remanente resultante hace que las aportaciones para la ABRS puedan incrementarse en un 5,14 por ciento.

La Xunta abonará a finales de semana un nuevo pago complementario de la campaña de Política Agraria Común 2024, que asciende a algo más de 2,4 millones de euros.