La Xunta evalúa la afectación de los incendios forestales en el patrimonio cultural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha anunciado que técnicos de la Xunta evalúa en el terreno la afectación en el patrimonio cultural de los incendios del mes de agosto, que afectaron especialmente a la provincia de Ourense.

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Cámara gallega por la diputada del BNG Mercedes Queixas sobre la evaluación de la afectación de los incendios sobre el patrimonio cultural y qué medidas realiza la Xunta.

En su intervención, Queixas, que lo ha calificado como un conselleiro "desaparecido" durante la oleada de incendios y con "su silencio" escogió "ignorar el patrimonio cultural", ha lamentado que López Campos "no fuese capaz" de hacer una evaluación y reconocer qué patrimonio cultural arde y sigue en peligro y amenazado por los próximos incendios.

Por su parte, el conselleiro ha apuntado que "ya están identificados" los primeros daños y todas las zonas afectadas por los incendios de Galicia "serán visitadas" para poder hacer un diagnóstico de cada uno de los bienes.

A renglón seguido, ha remarcado que la Xunta "estuvo en contacto constante" con los diferentes ayuntamientos para conocer el "impacto real" de los incendios en los bienes.

Asimismo, ha afirmado que los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ya comenzaron a desplazarse a los lugares afectados, para señalizar los bienes patrimoniales dañados y adoptar las medidas necesarias.

El objetivo es que los técnicos recorran el territorio de Galicia afectado por los incendios con el fin de contar con un "diagnóstico fiable y riguroso" que permita tener conocimiento de una "fotografía precisa".