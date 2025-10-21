La Xunta exige "coordinación" al Ministerio de Agricultura para controlar la dermatosis nodular contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) una "estrategia clara de coordinación" para controlar la dermatosis nodular contagios (DNC).

Así lo ha señalado este martes durante la Conferencia Sectorial y en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera.

Según ha informado la Xunta, la titular del departamento autonómico ha recordado el trabajo realizado por el Ejecutivo gallego para hacer frente a la enfermedad y ha recordado que se aconsejó evitar, en la medida de lo posible, el traslado de animales bovinos desde zonas próximas a los focos de esta enfermedad detectados en países europeos, aumentar las medidas de bioseguridad y reforzar la vigilancia en las granjas gallegas.

En cuanto al Nuevo Marco Financiero Plurianual a partir de 2028, la conselleira ha denunciado que la propuesta de la Unión Europea para la próxima PAC es "lesiva para Galicia" y "no blinda" todas las medidas que actualmente contempla la PAC.

La conselleira ha vuelto a insistir en el rechazo al documento presentado por la Comisión Europea ya que, según la Xunta, supone "el desmantelamiento del modelo actual". Ese rechazo también lo apoya en el "recorte de fondos" que supone, "hasta un 20% respecto a la PAC actual".

PESCA EN EL MAR BÁLTICO

En otro orden de asuntos, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, trató en el Consejo Consultivo la propuesta de regulación de la Comisión por el que se fijan las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico para 2026.

Aunque la flota gallega no tiene intereses directos en el Báltico, ni cuotas asignadas, la conselleira ha destacado que la Comunidad "mantiene una participación activa" en las negociaciones de la UE sobre las posibilidades de pesca del Báltico.

Otro de los temas tratados fue la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), que se desarrollará en Sevilla del 17 al 24 de noviembre. La conselleira ha remarcado la necesidad de mantener las cuotas de especies como bonito del norte, pez espada, la quenlla, el atún de aleta amarilla y el atún rojo.