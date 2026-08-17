La Xunta impulsa la certificación en los productos lácteos a través del sello gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez ,visita las instalaciones de la quesería Hoxe - XUNTA

PONTEVEDRA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha animado a las industrias lácteas de la comunidad autónoma a emplear el sello 'Galega 100%' en sus productos y, más concretamente, en sus quesos en barra.

Lo ha hecho con el fin de dotarlos de valor añadido y facilitar su identificación por parte de personas consumidoras, durante la visita a la quesería Hoxe, situada en Lalín.

En ella, ha destacado que este distintivo puede emplearse en leche líquida, pero también en derivados lácteos como el queso en barra que producen cooperativas como esta.

De esta forma, ha señalado, quien ve en un supermrcado este reconocimiento podrá saber que se trata de un producto sometido a estrictos controles de calidad y trazabilidad.