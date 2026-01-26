La Xunta impulsará un observatorio de precios y un plan de control específico ante el acuerdo UE-Mercosur

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que el Gobierno gallego pondrá en marcha una serie de medidas "para dar certezas y estabilidad al sector agrícola" en relación con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y la futura Política Agraria Común (PAC).

En esta línea, ha expuesto en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo que hay que tener en cuenta que el tratado puede entrar en vigor de manera provisional y sin las garantías explícitas en el Reglamento de salvaguardas, después de la decisión del Parlamento comunitario de elevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

A este respecto, Rueda ha defendido que la Xunta seguirá insistiendo en que cualquier tipo de acuerdo "garantice que todos los productos agroalimentarios que entren en Galicia cumplen con los mismos requisitos que los que se elaboran aquí".

MEDIDAS

En concreto, entre las iniciativas más destacadas figuran el desarrollo de un plan de control específico en Galicia sobre los productos importados y la puesta en marcha del Observatorio de Precios de Galicia.

De este modo, los controles realizados en la comunidad vigilarán "la presencia de sustancias no permitidas, las condiciones sanitarias de los productos o su correcto etiquetado y trazabilidad".

Además, Rueda ha explicado ya se está trabajando en un observatorio para hacer un "seguimiento del mercado para los productos agroalimentarios".

La Xunta también reforzará la estrategia de promoción de los productos gallegos, de cadena de distribución corta y de proximidad; llevará a cabo una estrategia de impulso a exportaciones de productos de Galicia con el objetivo de aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados; y realizará campañas de sensibilización de los consumidores para incrementar el consumo de la producción propia.

FRENAR EL ACUERDO

Por otra parte, la Xunta solicitará al Gobierno central y a la Comisión Europea que no pongan en marcha de manera provisional el acuerdo mientras no queden blindadas las garantías para los agricultores y ganaderos contempladas en el Reglamento de salvaguardas, actualmente sin aprobar, y demás cuestiones aún a debate en el marco de la UE.

También pedirá al Ejecutivo estatal un mayor refuerzo de los controles de frontera y que defienda la inclusión de más DO e IXP gallegas protegidas en el acuerdo, ya que actualmente solo hay contempladas dos.

Asimismo, demandará a la Comisión Europea el incremento del fondo de contingencia para crisis, así como una mayor dotación de financiación en la PAC para paliar los posibles efectos sobre el sector primario europeo.

Sobre este mismo asunto, el decálogo de medidas también contempla el impulso a un frente amplio con organizaciones profesionales agrarias y con comunidades autónomas ante la futura PAC en defensa del sector primario.

AYUDAS A LA APICULTURA

En relación con el sector primario, la Xunta ha analizado este lunes la nueva convocatoria de las ayudas a la apicultura, dotadas en este 2026 con más de 1,4 millones de euros, en el marco de la Intervención Sectorial Apícola del Plan estratégico de la política agraria común.

Con esta línea de ayudas, la Consellería do Medio Rural ha trasladado que "refuerza su compromiso con el sector para mejorar su competitividad".

Su publicación en el Diario Oficial de Galicia está prevista para este viernes y permitirán subvencionar las actividades realizadas entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, período de duración de una campaña apícola.

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO

Por otra parte, el Gobierno gallego ha abordado en su reunión semanal el informe sobre la nueva convocatoria de ayudas al emprendimiento, dotada con 6,7 millones y destinada a apoyar hasta 800 nuevas iniciativas emprendedoras constituidas en la Comunidad desde 2024.

Esta medida se enmarca en la Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, actualmente en período de consultas con todo el sector, orientada a fijar actividad económica en el rural y favorecer el relevo.

La convocatoria de estas ayudas, que pueden llegar a los 35.000 por proyecto, será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de marzo de 2026.

En el ámbito de ayudas, la Consellería publicará el 10 de febrero una nueva convocatoria de ayudas para el fomento y apoyo a las agrupaciones forestales de gestión conjunta.

En total, ha detallado la Xunta, se destinarán a esta finalidad 2.125.000 euros, distribuidos en las anualidades de 2026 y 2027.

'CAMIÑOS RURAIS'

Asimismo, la Administración autonómica destinará un total de 18.998.480 euros a financiar a los ayuntamientos gallegos para llevar a cabo actuaciones en caminos rurales en el período 2026-2027.

Será a través de una nueva línea de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC) y cuya publicación está prevista para el 5 de febrero.

A partir de ella, los municipios tendrá un mes para presentar sus solicitudes. Los beneficiarios de estas ayudas son todos los ayuntamientos de Galicia y serán subvencionables las actuaciones de ampliación o mejora de los caminos que formen parte de la red viaria de acceso a una o a varias entidades de población.