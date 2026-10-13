Xunta e Ingenieros Agrónomos estudian vías de colaboración para fortalecer el mercado de créditos de carbono

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, reunida con responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia y de la Fundación Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia (COIAG), Pedro José Calaza, han mantenido este martes una reunión para estudiar vías de colaboración entre ambas instituciones, con el fin de fortalecer el mercado de créditos de carnono y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según ha informado la administración autonómica, ambas partes han analizado posibles sinergias en el marco del mercado de créditos de carbono que la Xunta prevé poner en marcha antes de que finalice el año. Al respecto, Ángeles Vázquez ha hecho hincapié en el papel del COIAG y de la Fundación Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia, cuyo gerente también ha estado en la reunión.

La conselleira ha propuesto impulsar esa colaboración en el desarrollo y análisis de las próximas metodologías y modelos de proyectos vinculados a los suelos agrarios. De hecho, uno de los objetivos del SICLE CO2 (el proyecto de la Xunta para el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para poner en marcha la plataforma del sistema) es realizar un mapeo de los terrenos agrícolas para determinar la estimación inicial del potencial de absorción de carbono.

El sistema voluntario de créditos de carbono de la administración gallega tiene como finalidad principal contribuir a conseguir la neutralidad climática de Galicia en 2040. En esa línea, el futuro sistema tendrá un funcionamiento similar al de un mercado virtual que busca poner en contacto a los promotores de actividades generadoras de créditos de carbono con los potenciales interesados en adquirirlos (con independencia de que tengan o no la obligación legal de compensar sus emisiones).

En la reunión de este martes también se han analizado otras cuestiones, como la posibilidad de diseñar estrategias conjuntas de divulgación y sensibilización ambiental sobre el terreno, o elaborar estudios y modelos de buenas prácticas en la gestión agrícola y ganadera.