La Xunta insiste en pago de ayudas por incendios en plazo "a los que cumplen" y el BNG las ve "insuficientes"

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un incendio en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha defendido el pago en plazo de ayudas por los incendios registrados en el verano de 2025 en Galicia "a los que cumplen" requisitos frente a la postura del BNG que ha denunciado retrasos y que ha calificado las existentes de "insuficientes".

Ha sido en la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego y ante las preguntas planteadas por la formación nacionalista a este respecto, con alusión, entre otros incendios, a los de Valdeorras.

"Todos los afectados van a cobrar, todos los que cumplan", ha sentenciado el director xeral, que ha defendido la "inmediatez" en la actuación, así como la prórroga de plazos para facilitar que lleguen a todos los afectados.

"Nuestra intención no es dejar pagar a nadie", ha dicho para remarcar que con más de 20.000 parcelas afectadas todo el procedimiento no se hace "en un mes, ni en dos ni en tres". Además, ha apuntado a la existencia de errores en algunas reclamaciones u otras sin derecho. "Hubo solicitudes en zonas donde no hubo fuego", ha citado como ejemplo.

Sobre las ayudas pedidas, las ha cifrado en casi 2.000, quedando en trámite "13 expedientes". "Pagados 1.164", ha aseverado también en relación a todo el procedimiento seguido en una comparecencia en la que ha remarcado la necesidad de acreditar daños para poder acceder a las distintas líneas de ayudas.

REPROCHES DEL BNG

De "insuficientes" ha calificado el diputado del BNG Secundino Fernández estas ayudas, "pensadas para aburrir con papeles", ha aseverado al sostener que se busca "hacer que se hace y no se hace nada".

El parlamentario nacionalista ha reclamado cambiar la gestión de las ayudas para que el proceso sea "más ágil" con una prórroga de las mismas. "Algunas aún no se han aprobado", ha dicho también al cuestionar que se justifique plantaciones antes del 30 de noviembre cuando hubo afectados "que recibieron ayudas después de la primavera y no hay planta", ha añadido sobre las labores a este respecto.