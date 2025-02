La Xunta invertirá medio millón de euros en una base de unidades operativas en Valga (Pontevedra)

Permitirá que el personas del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais concilie trabajo y descanso

PONTEVEDRA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural construirá una base de unidades operativas (BUO) en la localidad pontevedresa de Valga para favorecer la conciliación entre trabajo y descanso del personal del Servizo de Prevención e Defensa contra los Incendios Forestales, un proyecto que ha sido presentado este jueves por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, junto al director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.

De ello ha informado el departamento autonómico en un comunicado, en el que destaca que esta nueva infraestructura cuenta con un presupuesto de casi medio millón de euros y, según ha destacado la conselleira, se sumará a la red de prevención, detección, intervención y defensa contra los incendios forestales extendida por el territorio gallego.

De acuerdo con las previsiones, las obras empezarán en el segundo semestre de este año y terminarán a lo largo del 2026. La conselleira do Medio Rural ha explicado que el proyecto cuenta con un edificio de dos plantas. En la inferior se situará una sala de control, los vestuarios, garajes, el almacén, baños y espacios para la distribución de los mismos; en la superior habrá una oficina, la sala de juntas y la emisora, así como un baño y una terraza exterior.

En definitiva, ha señalado la titular del departamento, tanto bomberos forestales como conductores de motobomba, agentes y otros integrantes del dispositivo dispondrán de un espacio dotado con todos los medios y equipos necesarios para hacer más eficiente la actuación en la lucha contra los incendios.

Además, conforme ha apuntado María José Gómez, esta construcción combinará el empleo de hormigón y madera impulsando la sostenibilidad del proyecto y haciéndolo más respetuoso con el medio ambiente.

Este año también está previsto que se terminen las construcciones de las de Muíños, en Ourense; la de Mondoñedo, en Lugo; y la de Rianxo, en A Coruña. A ellas se sumará este proyecto de la BUO de Valga, manteniendo la apuesta de la Consellería do Medio Rural en materia de dotación de infraestructuras en los distritos forestales.

La Consellería do Medio Rural mantiene su compromiso con la prevención y la lucha contra los incendios forestales y, por eso, en este año destinará casi 90 millones de euros para esta cuestión, tanto para tareas de prevención como de extinción de fuegos.