La Xunta lleva invertidos 29 millones desde 2013 en salud vegetal en lo montes gallegos

Consello de la Xunta - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinó cerca de 29 millones de euros desde el año 2013 en trabajos para garantizar la salud vegetal y la vitalidad del monte gallego.

Así se recoge en el informe elevado este lunes al Consello del Gobierno autonómico, en el que figuran las actuaciones llevadas a cabo con este objetivo. Recoge medidas de lucha integrada contra dolencias y plagas forestales que en algunas ocasiones exigen el empleo de medios extraordinarios no asumibles para los particulares y en los que la Xunta presta su apoyo.

Para el control de la avispa del castaño se liberaron más de 7 millones de ejemplares de parasitoides y se invirtieron 10 millones de euros.

Además, la Xunta también realizó actuaciones de control para dolencias como el cáncer del castaño, el gorgojo del eucalipto o la banda marrón del pino.