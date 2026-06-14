La Xunta mantiene el nivel 2 en el fuego de Padrón de forma "preventiva" y evaluará retirarlo a lo largo del día

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural mantiene la Situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña) como medida "preventiva" debido a su próximidad a dos núcleos de la parroquía de Carcacía, aunque realizará evaluaciones a lo largo del domingo para "poderla retirar". El área de afectación estimada no ha variado y continúa siendo de 350 hectáreas.

Según ha explicado a los medios de comunicación el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se sigue la planificación marcada a primera hora y se están ejecutando trabajos de control y de remate. La extinción está enfocada en la cabeza del fuego y en su flanco derecho, que ha situado en el núcleo de Cruxeiras de Abaixo.

Cerca de esta población "no hay ninguna situación crítica", pero están trabajando igualmente en la zona. Allí fueron evacuadas alrededor de 10 viviendas en la tarde del sábado, aunque sus ocupantes pudieron regresar a primera hora de la noche, tal y como confirmó el alcalde, Anxo Arca, a Europa Press.

Con todo, la Xunta mantendrá el nivel 2 de emergencia por prudencia. "Es una situación preventiva. Estamos en el momento más crítico del día, con la temperatura más alta", ha explicado Gutiérrez desde el Puesto de Mando Avanzado, habilitado el sábado. De este modo, se realizarán evaluaciones a lo largo del domingo con el objetivo de desactivar esta situación.

El director xeral ha cifrado en 100 los efectivos que actualmente están trabajando sobre el terreno, que forman parte de los 500 que se han movilizado hasta el momento por parte del departamento autonómico. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con los de la Xunta.

INCENDIO EN BOBORÁS

Por otra parte, al respecto del incendio declarado en Boborás (Ourense) en la pasada noche, Gutiérrez ha descartado que exista "riesgo" para viviendas. Actualmente, el área estimada ronda las 20 hectáreas y el fuego avanza en un terreno con una orografía "compleja", según lo describió su alcaldesa, Patricia Torres.

Asimismo, el director xeral ha avanzado que, a lo largo de la jornada, se incorporará maquinaria pesada para unirse a los medios terrestres que ya trabajan sobre el terreno. También operan ya medios aéreos; concretamente, cuatro helicópteros y cuatro aviones.