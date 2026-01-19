La Xunta marcará la hoja de ruta del sector forestal de la madera con un plan director 2026/2028

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia marcará la hoja de ruta del sector forestal de la madera con un plan director 2026/2028 con el que aspira a fortalecer esta industria, fijar población y generar empleo en un sector que considera líder a nivel estatal.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que la industria de la madera en Galicia representa el 5,5% de la cifra de negocio total y cuenta con más de 13.600 personas ocupadas. De hecho, señala que en 52 de los 313 ayuntamientos gallegos la industria de base forestal representa más del 30% de los establecimientos y en siete comarcas figura entre las tres primeras actividades industriales. El sector factura más de 2.400 millones de euros al año y representa alrededor del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB).

El Consello, tal y como ha informado la Xunta, ha abordado este lunes el estado de tramitación de este documento, una herramienta que el Gobierno gallego remitirá a todos los agentes que participaron en su elaboración para que presenten sus aportaciones. Además, solicitará informe al Consello Económico e Social y al Consello Galego de Economía e Competitividad antes de su aprobación definitiva.

Atendiendo a estos datos, el Gobierno gallego ha señalado que el borrador del plan director incluye, entre otras acciones, cinco ejes de actuación y siete ámbitos de prioridades que van desde la internacionalización, la digitalización, la sostenibilidad o las personas, entre otros.

También prevé un seguimiento de las medidas que se desarrollarán, que se realizará conjuntamente con el sector y permitirá su adaptación o redefinición, de forma que los ajustes realizados se plasmarán en las futuras actuaciones y modificaciones del citado plan que se considere necesario hacer.

La automatización de los procesos productivos y el uso inteligente de los datos para mejorar la productividad y la competitividad con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas a un entorno digital cada vez más exigente son alguno de los objetivos de esta herramienta, que apuesta por la sostenibilidad y la economía circular, entendidas no solo como una obligación ambiental, sino como una opotunidad económica.

Entre otras cuestiones, el plan apuesta por el uso de la madera como material estratégico en la construcción, por la valorización de los recursos forestales, la biomasa, la eficiencia energética y por el cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Por otra parte, las personas son protagonistas a través de la formación, la seguridad, la salud laboral y la atracción de talento como centro de la política industrial. Facilitar el acceso a la financiación, impulsar el desarrollo de suelo industrial y la mejora de la infraestructura son otros de sus puntos clave.

Hasta ahora, el Gobierno gallego ha declarado nueve sectores como estratégicos para la economía, además del forestal. Son la automoción y la construcción naval, que ya cuentan con su plan director aprobado; la industria de las TIC, el sector alimentario, el de la función logística, la industria de la construcción, la metalmecánica y el sector textil y de la confección.

APROBADOS SEIS MILLONES PARA LA GESTIÓN DE FRANJAS SECUNDARIAS

El Consello de la Xunta ha evaluado el proyecto de acuerdo por el que se inicia la contratación de los primeros lotes de trabajos de gestión de la biomasa en las franjas secundarias en el marco del nuevo convenio firmado entre la Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga.

Son un total de 12 lotes por importe de casi seis millones de euros, IVA incluido, con los que se podrá actuar en todo el territorio gallego. De forma concreta, el reparto de lotes y de tres para la provincia de A Coruña, dos para Lugo, cuatro para Ourense y tres para Pontevedra.

Este presupuesto permitirá actuar en casi 1.900 hectáreas, llegando aproximadamente a más de 37.000 parcelas, en aquellos ayuntamientos que se sumen al acuerdo. De hecho, la Xunta ha recordado que los consistorios ya pueden formalizar su adhesión, dado que el convenio está publicado desde el 29 de diciembre en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La Xunta ha destacado que se trata de la primera contratación de actuaciones que se hace en el marco de este nuevo acuerdo, posible gracias a la reciente firma entre la Consellería y Seaga. A lo largo de 2026 se sumarán más contrataciones que tienen por objetivo apoyar a los municipios y propietarios a la hora de cumplir con sus obligaciones y ejecutar las tareas de prevención frente a incendios forestales en esas franjas de protección que rodean a los núcleos de población.

La ley de incendios señala que los titulares de las parcelas tienen hasta el 31 de mayo de cada año para realizar una correcta gestión de la biomasa en estas franjas. A partir de esa fecha es cuando se inician las inspecciones.

AYUDAS PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL RURAL

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha evaluado este lunes la convocatoria de 2026 de las ayudas de la Consellería do Medio para proyectos en actividades no agrícolas, dotadas con 2,7 millones de euros, con un incremento de 600.000 respecto a 2025, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola, por la Administración general del Estado y pro la Comunidad autónoma de Galicia.

Estas aportaciones, conforme ha recordado la Xunta, permiten fortalecer el empleo en el rural en sectores no agrícolas, diversificar e impulsar el tejido socioeconómico de estos entornos para mejorar su competitividad, inducir la generación den nuevos empleos y consolidar los existentes, así como asegurar e impulsar la dinamización económica de estos territorios.

Estas aportaciones, que se convocan en régimen de concurrencia competitiva, financiarán proyectos destinados a la adquisición de bienes de equipo inherentes a la actividad empresarial que están desarrollando las empresas existentes, en una decidida apuesta por la ampliación y modernización del sector productivo en el medio rural. Su convocatoria se publica este lunes en el DOG y podrá solicitarse desde este lunes.

INVERSIONES EN REFORESTACIONES

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural convocará una nueva línea de ayudas destinada a financiar inversiones en reforestaciones productivas de frondosas y coníferas en las zonas donde se realizase un aprovechamiento maderero previo.

Estas aportaciones contarán con un presupuesto total de 8.483.000 euros para los años 2026 y 2027 (4.133.000 para 2026 y 4.350.000 para 2027), distribuido a su vez en tres líneas de aportaciones.

La finalidad de esta partida es fomentar la gestión forestal sostenible mediante la restauración y renovación de las masas forestales, incrementando su multifuncionalidad productiva, ambiental y social.

Con ellas se contribuirá a mejorar la capacidad da captura de carbono de los montes gallegos y favorecer así la mitigación del cambio climático. Al tiempo, se promoverá la diversificación de las especies forestales.