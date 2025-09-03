La Xunta ofrece 8 líneas de ayuda de hasta 200.000 euros en ganaderia, agricultura y forestal por los fuegos

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visita la Oficina Rural de Ribadavia, en Ourense - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

OURENSE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este miércoles la Oficina Rural de Ribadavia, uno de los 17 puntos de información para asesorar a los damnificados por los incendios en Galicia, para explicar las ocho líneas de ayuda de hasta 200.000 euros por persona que ofrece la Xunta en los sectores ganadero, agrícola y forestal.

Puntos de información que, según ha recalcado María José Gómez, han tenido "muchísima afluencia", especialmente en "la zona más oriental de la provincia de Ourense", desde que se abrió el plazo de solicitud este lunes de las ayudas publicadas el sábado.

En concreto, ha recordado, explotaciones agrícolas y ganaderas pueden acceder a ayudas "de hasta 200.000 euros" para la reparación o sustitución de bienes, maquinaria o medios de producción dañados, así como una aportación de hasta 15.000 euros para "forraje y piensos".

Ayudas que se materializan también en el sector vitivinícola y apícola, con "alimentación complementaria" para las "colmenas supervivientes" o ante la pérdida de "más de 12.700 euros en producción" por viñas quemadas.

"Se calculará, además, la pérdida de producción en otros cultivos en base a lo que regulan los seguros agrarios", ha añadido en declaraciones a medios.

En cuanto al sector forestal, la conselleira ha recalcado que se ofrecen "apoyos" para la recuperación de daños a "infraestructuras de titularidad privada" como "pistas forestales", "captaciones de agua", "cierres de fincas", "bebederos" y "comederos".

Asimismo, para la "saca de madera", las ayudas ascienden a hasta 50.000 euros "por titular", además de aportaciones para trabajos de "tasación, señalamiento o cubicación" de "madera comercial" en "montes de gestión pública", y las ayudas para la reposición de plantaciones forestales.

"Son ocho líneas que esperamos lleguen a todos los damnificados y puedan hacer frente a los daños causados por estos fuegos tan devastadores", ha señalado.

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

María José Gómez ha recordado, además, el convenio con la Diputación de Ourense, puesto en marcha a comienzos de año, para la dotación de "16 brigadas de prevención y extinción de incendios" en cuatro mancomunidades de la provincia.

Un convenio que asciende a los 1'3 millones de euros para los gastos de las brigadas que, durante seis meses, "desde el 15 de abril", desarrollan su labor en O Ribeiro, Terras de Celanova, Comarca do Carballiño y Comarca de Verín.