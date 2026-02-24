La Xunta publica los 45 beneficiarios de las ayudas 2025 para impulsar la elaboración y promoción del vino

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) los 45 beneficiarios de las ayudas 2025 para impulsar la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas y su promoción en mercados de terceros países.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la convocatoria de 2025 contó con un presupuesto total que superó los 6,7 millones de euros.

Así, en el primer caso, las ayudas para elaboración y comercialización permitieron beneficiar 27 entidades, la mayor parte de ellas en las provincias de Ourense y Pontevedra, un presupuesto de más de 5,4 millones de euros para llegar a una inversión subvencionable de 18 millones.

Con esta línea se persigue "mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas" del mercado, así como "aumentar su competitividad". Además, también buscan "fomentar la certificación ambiental de las empresas, propiciar la producción ecológica y los productos acogidos a régimen de calidad y favorecer a la innovación".

En lo que respecta a las ayudas para la promoción, son en total 18 las entidades beneficiarias, por un importe de 1,27 millones de euros y una inversión subvencionable que supera los 2,5 millones.

Estas ayudas tienen por finalidad "promocionar el conocimiento de las características y calidad de los vinos gallegos para contribuir a la mejora de su competitividad".