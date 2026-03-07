La Xunta publicará este lunes la convocatoria de ayudas para favorecer el relevo en el agro, con 53 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta publicará este lunes, 9 de marzo, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la nueva convocatoria para favorecer el relevo generacional en el agro e impulsar su modernización, con un presupuesto de 53 millones.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha detallado durante una visita a la explotación Castro Paz, en Guitiriz, que del total, 23 millones irán destinados a apoyar la incorporación de jóvenes, asociados a estas incorporaciones.

De esta manera, Gómez ha destacado que se trata de la convocatoria "más amplia" en presupuesto desde 2018, y aseguró que con ella se pretende "favorecer la incorporación" no solo de nuevos solicitantes, sino también de aquellas personas que pidieron la ayuda en la anterior, correspondiente a 2025.

En este sentido, la conselleira ha recordado que los jóvenes no tendrán que presentar una nueva solicitud y que los criterios contarán según la fecha de presentación del año pasado, es decir "se garantizan las mismas condiciones".

La convocatoria responde a la necesidad de dar respuesta a la "alta demanda" registrada en la edición de 2025, con más de 460 solicitudes entre ambas actuaciones.