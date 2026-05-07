La Xunta publicará a mediados de este mes una nueva línea de ayudas para equipamientos eficientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este jueves la Ganadería Liste, en Trazo, donde ha avanzado que el Gobierno autonómico publicará a mediados de este mes una nueva convocatoria para la compra de equipamientos eficientes y de agricultura de precisión.

Dotada con un presupuesto de 8,6 millones de euros, el objetivo es apoyar a los ganaderos y agricultores gallegos ante el aumento de los costes de producción por la guerra en Oriente Medio.

La conselleira ha explicado que a través de esta partida presupuestaria se buscará favorecer la modernización en las explotaciones, al tiempo que fomentar la eficiencia energética.

Las aportaciones promueven la incorporación de equipamiento más eficiente como los robots, los carros mezcladores que analizan los componentes de las raciones de comida o las máquinas de aplicación eficiente de fertilizantes y fitosanitarios.