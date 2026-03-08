La Xunta reafirma en la Feira do Viño de Chantada su apoyo al sector y destaca la "calidad" del vino de la zona

Edición 43 de la Feira do Viño de Chantada - MIGUEL PIÑEIRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reafirmado en la Feira do Viño de Chantada su apoyo al sector vitivinícola y ha destacado la calidad y las características especiales del vino de la zona.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular de Medio Rural ha participado en la edición número 43 de este evento, que ya se ha consolidado como una "cita de referencia" de los vinos de esta subzona de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

En este sentido, Gómez ha remarcado la importancia de este tipo de eventos en la difusión y promoción de los vinos gallegos en general y el de Chantada especialmente. Asimismo, ha definido a la variedad autóctona Mencía como "uno de los emblemas" de la viticultura en Galicia.

Durante su intervención, la conselleira ha reafirmado el "apoyo decidido" de la Xunta al sector del vino que, recordó, se pone de manifiesto a través de diferentes líneas de ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, promoción en terceros países o apoyo a inversiones en elaboración y comercialización de productos vitivinícolas.

Por otra parte, la presidente de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha enfatizado los elementos diferenciales de los vinos de la Ribeira Sacra, un producto que "combina paisaje, tradición milenaria y una uva mencía cada vez más valorada".

Además, ha apuntado que los vinos de la Ribeira Sacra son "especiales y un emblema que habla de la calidad de los productos y de la tradición del territorio" y generan "riqueza y empleo".