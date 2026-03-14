La Xunta realizará "inspecciones exhaustivas" desde el lunes para controlar los contratos y etiquetado de la leche

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y los representantes de Unións Agrarias (UU.AA) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado que la Xunta establecerá un plan "exhaustivo" de inspección desde el lunes para controlar los contratos en el sector lácteo y el etiquetado de la leche.

Este sábado la titular de Medio Rural y representantes del sindicato Unións Agrarias (UU.AA) mantuvieron una reunión urgente para analizar la situación que atraviesa el sector lácteo gallego ante la entrada de cisternas de leche procedente de otros países de la Unión Europea y el incremento de los costes de producción derivados del conflicto en Oriente Medio.

Durante el encuentro, el secretario xeral de UU.AA, Roberto García, y el vicesecretario xeral, Felix Porto, han trasladado la "preocupación" del sector por la llegada de cisternas de leche procedentes principalmente de Francia y Portugal con precios en torno a los 20 céntimos por litro, mientras que los precios en esos países son superiores a los 40 céntimos.

Ante esta situación, la conselleira ha anunciado la puesta en marcha de un plan específico de inspección que comenzará el lunes y que será desarrollado por la Dirección Xeral da PAC y de la Cadena Alimentaria. Este plan incluirá controles sobre los contratos lácteos que se firmen y sobre el etiquetado de los cartones de leche, con el objetivo de garantizar que la leche identificada como gallega -- especialmente la que lleva el sello 'Galega 100%' -- procede realmente de explotaciones de la Comunidad.

Asimismo, la Xunta solicitará al Ejecutivo central que, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), realice una inspección "exhaustiva" de los contratos de la leche ante su renovación y la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar una posible "competencia desleal".

En paralelo, reclamará al Gobierno estatal una reducción de los impuestos en la energía eléctrica, el gasóleo, los plásticos y los fertilizantes, para "paliar las implicaciones que tiene esta situación en el sector agroganadero".

También, la conselleira ha realizado un llamamiento a la "coresponsabilidad de la industria láctea" en el actual proceso de renovación de contratos. "Pedimos esa corresponsabilidad a la industria para que apoye a los ganaderos, que siempre son el eslabón más débil, para que esa bajada en los contratos sea lo menor posible", ha señalado.

"Y es muy importante también trasladar al consumidor ese mensaje de que somos todos los que tenemos que apoyar a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores y que cada vez que vamos a comprar compremos sus productos", ha remarcado.

La próxima semana, la conselleira se reunirá con las principales industrias lácteas de Galicia y con las cadenas de distribución, para exponerle las medidas que se llevarán a cabo desde su departamento.

PIQUETES INFORMATIVOS

Por su parte, García ha denunciado que algunas industrias ya están ofreciendo nuevos contratos con "importantes rebajas" de precio. "Tenemos constancia de los primeros contratos ofertados plantean una bajada significativa de hasta ocho céntimos y un precio base de 38 céntimos", ha apuntado.

El secretario de Unións Agrarias ha subrayado que esta rebaja de precios llega en un momento de incremento de los costes de producción. "El aumento de la energía, los fertilizantes, la electricidad o el plástico supone ya un incremento de unos cuatro céntimos por litro de leche", ha alertado.

En este contexto, García ha anunciado que a partir del viernes pondrán en marcha piquetes informativos en aquellas industrias donde se detecte la llegada de cisternas de leche procedentes del exterior para pedir a los transportistas el CMR y comprobar así su procedencia y precio con el que se oferta.

Finalmente, ha avanzado que el lunes abandonaran la Interprofesional Láctea mientras "no haya un plan que respete a los ganaderos" y que exigirán al Ministerio que se paralicen todas las campañas de promoción y publicidad de consumo de productos lácteos. "No tiene sentido que con dinero de los ganaderos españoles estemos haciendo promoción de leche de Francia o de Portugal que está entrando en competencia desleal", ha concluido.