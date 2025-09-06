La Xunta recibe más de 20 solicitudes de ayuda para la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado de que la Xunta recibió hasta el momento 23 solicitudes de ayudas para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios.

Así lo ha señalado este sábado durante una visita a los ayuntamientos ourensanos de A Pobra de Trives y Larouco, donde se ha reunido con vecinos y alcaldes afectados por los incendios.

La conselleira ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico para agilizar "con la máxima celeridad" la tramitación de las ayudas, con el objetivo de que las familias puedan comenzar "cuanto antes" la recuperación de los hogares.

Actualmente, además de las 23 peticiones de ayudas, un total de 78 personas solicitaron información sobre estas aportaciones.

En este sentido, la conselleira ha recordado que las ayudas pueden alcanzar casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales, ya que a los 132.000 euros de para la rehabilitación del inmueble pueden sumarse 16.200 euros por el menaje doméstico.

En el caso de segunda residencia, las ayudas son de hasta 66.000 euros y 5.400 euros para en menaje.

La acreditación del estado de ruina será realizada a través de un informe técnico que, si el propietario quiere, elaborará la Xunta. En estos casos hay que sumar ayudas complementarias para el realojo mientras se rehabilitan las viviendas dañadas.