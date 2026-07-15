La Xunta refuerza el "frente común" con grupos de desarrollo rural para reclamar una "financiación suficiente"

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se ha reunido con presidentes de los Grupos de Desenvolvemento Rural con la intención de reforzar el "frente común" con la Xunta para reclamar al Gobierno central y a Europa una "financiación suficiente" en el nuevo periodo de la política agraria común (PAC).

Además, el encuentro ha servido para evaluar la marcha de dos convocatorias de ayudas, la de 2025 (11 millones) y la de 2026 (28 millones), con el objetivo de conocer de la mano de los propios grupos "las dificultades que tienen a la hora de ejecutar esos fondos".

María José Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la cita, ha calificado de "esenciales" a estos "agentes que están en el territorio, que lo conocen de abajo a arriba" y que son "los que mejor saben de sus necesidades".

"En los últimos tiempos venimos reclamando para el nuevo periodo de la PAC fondos necesarios para seguir implementando en el programa Leader y en el rural", ha destacado la conselleira.

En cuanto a la convocatoria de 2025, dotada con unos 11 millones de euros, ha indicado "que ya están aprobados y en ejecución" y sobre la de 2026, ha valorado "que fue la más cuantiosa de la historia y que son más de 28 millones de euros que van a llegar al territorio para generar empleo, que es lo más importante".

La titular de Medio Rural también se ha referido al objetivo de "llegar al tejido asociativo, así como ayuntamientos o promotores particulares que generen empleo en el rural y sus negocios".

En este sentido, ha llamado a la "unión de todos para seguir luchando y demandando esos fondos necesarios para el periodo 28-34", ante el ministerio y Europa, pues "son muy necesarios" y hay "pequeños emprendedores que de otra manera a lo mejor no se animan a crear negocios que dan oportunidades en el rural para que la gente no marche".