La Xunta reivindica el sector de la planta ornamental y de la flor cortada, con un valor anual de 82 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este miércoles la empresa Flores Casabella, en el ayuntamiento coruñés de Oroso, donde ha defendido que Galicia es una potencia en el sector de la planta ornamental y la flor cortada, con un valor económico anual de 82 millones y unos 1.500 puestos de trabajo directos, mayoritariamente mujeres del rural.

Asimismo, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha destacado que Galicia ocupa el tercer lugar de España en producción de flor y el quinto en la planta ornamental.

Durante su recorrido por las instalaciones de Flores Casabella, que produce y vende flores y plantas ornamentales, tanto en invernadero como al aire libre, la conselleira ha puesto en valor la trayectoria de esta entidad en el sector, con 17 años de experiencia y una facturación de 700.000 euros anuales.

Ha mostrado también el compromiso del Gobierno autonómico con este sector productivo materializado, entre otras cuestiones, en una estratégica específica. Esta planificación sectorial, ha detallado la Xunta, tiene como objetivo avanzar en la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y que genere riquezas y oportunidades en medio rural.

Además, la Estratexia da Planta Ornamental e da Flor Cortada de Galicia busca mejorar el valor añadido en toda la cadena y profundizar en la imagen y reconocimiento social de los productores, así como aumentar la producción y su consumo.

Del mismo modo, Gómez se ha referido también al ámbito formativo como un eje estratégico a través del cual impulsar este sector. También ha recordado que en los Centros de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) dependientes de la Consellería do Medio Rural se ofrecen ciclos formativos relacionados de manera directa con esta actividad.