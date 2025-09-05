La Xunta repartirá 34.000 kilos de paja y cereales para alimentar la fauna silvestre afectada por los incendios

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentó en Beade las actuaciones previstas en las áreas afectadas por los incendios. - XUNTA

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha detallado las actuaciones previstas para alimentar la fauna silvestre afectada por los incendios forestales y que supondrán el reparto de 34.000 kilos de paja y cereales.

Según explicó la conselleira en Beade, se pondrá en marcha un dispositivo por aire y tierra para distribuir 31.000 kilos de paja y 3.000 kilos de cereales en aquellas áreas en las que los animales pudieran resguardarse al conservar vegetación.

Ante el difícil acceso por tierra a estas zonas, parte del reparto de alimento se hará con medios aéreos. En este caso, distribuirán 24.000 kilos de paja en pacas, que incluirán piedras de sal para complementar las necesidades de los animales afectados.

A mayores, otros 7.000 kilos de paja, así como 3.000 kilos de distintos cereales, se repartirán manualmente por tierra en pacas de menor tamaño.

La conselleira ha apuntado que el objetivo es "garantizar una fuente alimenticia" para el otoño a las poblaciones de herbívoros y aves, aunque está demostrado que otras especies, como las liebres, también las aprovechan.

Estas primeras actuaciones se llevarán a cabo en los ayuntamientos de Beade, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, A Mezquita, Oímbra, Avión, Maceda y Vilardevós.