La Xunta saca a subasta más de 40 vacas de Agacal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta saca a subasta pública un total de 44 vacas de raza rubia gallega pertenecientes a la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

Los interesados podrán revisar los animales en visita presencial los días 8 y 9 de julio, de 10.00 a 13.00 horas, y el 10 de julio, de 9.00 a 11.00 horas, en las dependencias del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña).

La base de las pujas será a partir de los 1.800 euros. La inscripción para participar en la puja se hará exclusivamente a través del registro electrónico de la Xunta.

La documentación para participar debe ser enviada antes de las 14,00 horas del 7 de julio. La puja pública se hará el 10 de julio a las 11,30 horas en el salón de actos del centro de Mabegondo.

Toda la información acerca de esta puja está diponsible en la página web de la la Axencia Galega da Calidade Alimentaria.