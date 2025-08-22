La Xunta trabaja en la convocatoria de las ayudas a propietarios de viviendas afectadas por los incendios

Reunión técnica para tratar las actuaciones para hacer frente a las consecuencias de los incendios en materia de vivienda - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta está trabajando en la convocatoria de las ayudas a los propietarios afectados por los incendios registrados en estas semanas, la mayoría de ellos en la provincia de Ourense.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; y la directora territorial de la Consellería de Vivenda en Ourense, Pilar Fernández, han mantenido este viernes una reunión técnica para tratar las actuaciones para hacer frente a las consecuencias de los incendios en materia de vivienda.

En el encuentro han evaluado la situación de los inmuebles en aquellos lugares en los que se han producido incendios e intercambiaron información y conocimiento al respecto.

Así, la reunión ha permitido ajustar las características de las ayudas que se van a convocar de manera "inminente" a las necesidades de las personas afectadas, tratando así de responder de modo "eficiente" a esta situación.