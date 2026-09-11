La Xunta tuvo que retirar más de 2.600 autorrescatadores respiratorios de brigadistas por "incidencias"

Archivo - Dos brigadistas forestales trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 30 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo, Galicia (España). El incendio forestal declarado en Baleira (Lugo) continúa activo y afecta ya a 1.100 hectáreas, seg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha informado de que la Xunta tuvo que devolver a la empresa 2.639 autorrescatadores, equipos de protección respiratoria, de un total de 2.820 adquiridos, después de producirse "incidencias" con estas unidades.

En la Comisión de Agricultura, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha recordado que en la campaña de 2025 el PSdeG ya denunció problemas con los autorrescatadores, con devoluciones y "carencias" en los equipos de protección individual (EPI), y denuncia que "se mantienen".

En respuesta, Manuel Francisco ha explicado que las incidencias con estos autorrescatarores consistieron en que la bolsas herméticas aluminizadas se hinchaban, pero señala que el fabricante garantiza que eso no significaba que el autorrescatador estuviese "inoperativo". Con todo, de forma "preventiva", se optó por devolver todas las unidades que presentaban este problema a medida que cada trabajador del servicio de extinción comunicaba de forma indiviudalizada esta cuestión.

"El fabricante comunicó que no perdía su característica de protección", asegura. "Tenemos que fiarnos", opina, pues "habrá que hacer caso del fabricante".

Así, indica que estos equipos se han repuesto por una versión mejorada que cuenta con una válvula que impide la entrada de impurezas y posibles escapes de oxígeno.

Además, el director xeral señala que no hay "ningún" trabajador de lucha contra el fuego que siga sin autorrescatador, puesto que "se repuso y se resolvieron las incidencias".

La diputada socialista también ha alertado de que los brigadistas deben comprar mochilas propias, que no están preparadas para el fuego, para portar los autorrescatadores (de 1,5 kilos de peso), botiquín, comida y cantimplora, ya que denuncia que no se les facilitan mochilas ignífugas por parte de la Xunta. Además, alerta de otras deficiencias como solo contar "con una sola camiseta ignífuga de las nuevas".

Al respecto, el director xeral indica que se facilita a los trabajadores el material estipulado en los EPI del plan antincendios (Pladiga).