Xunta y Universidade do Porto organizan un congreso internacional sobre la investigación de incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, se reunió este viernes con la profesora de la Universidade do Porto Fantina Tedim para avanzar en la organización de un congreso internacional sobre la investigación de incendios forestales.

Según indicó la Xunta en un comunicado, esta es una oportunidad "muy beneficiosa" para ambos territorios, al favorecer la transferencia de conocimiento y el diálogo para diseñar y planificar soluciones conjuntas ante desafíos comunes.

Así, en el congreso está prevista la participación y colaboración de otros países, además de España y Portugal.