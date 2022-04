La Xunta urge al Gobierno a que se cumpla la ley de cadena alimentaria para que las granjas no vendan a pérdidas

EL BNG denuncia el estado "ruinoso" en Carballo de un edificio de la Xunta, quien emplaza al Ayuntamiento a "tomar la iniciativa" para buscar una solución como una permuta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha urgido al Gobierno central a que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para mantener la viabilidad económica de las explotaciones y no vendan a pérdidas.

En la Comisión de Agricultura, Martín Seco (PSdeG) ha reclamado a la Xunta que complemente ayudas del Gobierno central para el sector de la carne y la patata. Reprocha al Gobierno gallego su "desaparición" ante la subida de precios que sufre el campo gallego en un escenario marcado por la guerra de Ucrania.

En respuesta, Balseiros sostiene que se puede "hablar de ayudas todas las que se quiera", pero "lo que necesitan los sectores no son ayudas", sino que "se paguen precios justos" a través de la ley de cadena alimentaria, que debe ser la "piedra angular".

Además, el director xeral avisa de que los 164 millones comprometidos por el Gobierno central para el lácteo y los 193 millones para el resto de sectores no son más que "anticipos" de los próximos Plan de Desarrollo Rural (PDR) y Política Agrícola Común (PAC).

EDIFICIO ABANDONADO EN CARBALLO

En esta comisión de Agricultura, el diputado Daniel Pérez (BNG) ha denunciado que la Xunta deja el edificio de la antigua Cámara Agraria de Carballo, situado en A Milagrosa, en "estado de abandono y ruinoso", lo que "supone un peligro" para la seguridad de los viandantes.

En respuesta, el secretario xeral técnico de Patrimonio, Jorge Atán, ha señalado que en Carballo hay dos edificios de la antigua Cámara Agraria, en A Milagrosa y A Brea, que son de titularidad de la Xunta, pero "que vienen siendo poseídos y ocupados sin ningún título habilitante por parte del Ayuntamiento".

Sobre el edificio de A Milagrosa, el alto cargo de la Xunta señala que un informe técnico de octubre apunta a que el inmueble "no se encuentra en buen estado, pero no está en estado de ruina", mientras sostiene que el Ayuntamiento no tramitó actuaciones ni inició expediente de declaración de ruina.

Asimismo, señala que estos son terrenos agrarios que solo se pueden destinar a fin agrario o proceder a una permuta o venta. Sobre las medidas a tomar, Atán indica que "se pueden iniciar actuaciones con el municipio para clarificar sus intenciones sobre la posesión".

Con todo, no se descarta buscar soluciones para "negociar algún tipo de permuta", pero "lo que resultaría más prudente es que el Ayuntamiento tomase la iniciativa para regularizar unos bienes que está poseyendo sin título habilitante", "dirigiéndose a la Xunta de Galicia para darle una solución satisfactoria".

POLÍGONO EN CRECENTE

En relación a una pregunta del BNG sobre el polígono agroforestal de Crecente, la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, explica que, en la reunión mantenida el pasado 23 de octubre con los vecinos, se propuso un polígono multifuncional en el que se conservarían las 'carballeiras' y se incluirían varios usos agrícolas.

En este sentido, Santé subraya que las orientaciones productivas principales y secundarias de las diferentes zonas de un polígono deben definirse en el estudio de viabilidad que está elaborando actualmente la Axencia. Además, también se trabaja en el catálogo parcial de usos agropecuarios y forestales de este polígono.

En el caso de este polígono, de iniciativa pública, los propietarios del 65% de la superficie ya firmaron a favor de este instrumento, el 6% aún no respondió y el 29% corresponde a propietarios no localizables. Es decir, ningún vecino firmó en contra del polígono, por lo tanto, asegura Santé, en las próximas semanas se firmará el acuerdo de inicio de este polígono.