Yolanda Díaz elude las "riñas políticas" por los incendios: "Ya habrá tiempo de depurar responsabilidades"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con responsables del sector de la Economía Social, en la subdelegación del Gobierno en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recalcado este viernes que no participará en las "riñas políticas" entre partidos por la ola de incendios y ha señalado que "ya habrá tiempo de depurar responsabilidades".

"Sé que están las formaciones políticas en líos, pero no voy a entrar en ellos, a los ciudadanos las peleas entre partidos no les solucionan sus problemas", ha subrayado, en declaraciones a los medios tras participar en un encuentro con personal de extinción de incendios forestales en Ourense.

Yolanda Díaz ha insistido en que la "brutal" ola de incendios que asola el país debe servir para "poner un punto y a parte", y ha señalado que "ahora lo que hay que hacer es mejorar". "Ya habrá tiempo de depurar responsabilidades como se ha hecho siempre", ha añadido.

"Estamos viendo como casi son normales las quemas de incendios de más de 10.000 hectáreas calcinadas. No me dedico a peleas políticas, sino a lo que hay que hacer", ha reiterado.

La ministra ha incidido, además, en la importancia de "no negar el cambio climático" y ha recalcado que "la prevención debe ser una tarea real" a la que hacer frente.