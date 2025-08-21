Yolanda Díaz ve una "barbaridad" dejar la extinción de incendios "en manos privadas" y censura la precariedad

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de participar en Vigo (Pontevedra) en una concentración convocada por la plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' contra los incendios, a 21 de agosto de 2025. - ADRIAN IRAGO

Recuerda a empresas afectadas por incendios que hay mecanismos de protección social disponibles, como los ERTEs climáticos

VIGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en censurar la precariedad laboral de los bomberos forestales y brigadistas, y ha advertido de que es "una barbaridad" dejar la extinción de los incendios "en manos privadas".

En declaraciones a los medios antes de participar en una concentración de protesta convocada por la plataforma 'Por un monte galego con futuro', Yolanda Díaz ha insistido en que "la emergencia climática es una evidencia" y en que las crisis incendiarias como la que afecta actualmente a Galicia y a otras regiones serán cada vez má agresivas.

Por ello, ha remarcado la importancia de la prevención, que debe estar "en el centro" de las políticas de país, tanto de las Comunidades Autónomas como del Estado, y ha reiterado que "los incendios se apagan en invierno".

A ese respecto, ha hecho hincapié en las condiciones del personal de extinción y ha proclamado que se debe "acabar con la precariedad" de estos trabajadores. Tras insistir en agradecer el trabajo de todos los profesionales, que "se están dejando la vida" para apagar los incendios, Yolanda Díaz ha advertido: "Este personal no puede estar precario, no puede estar en manos privadas (...) esto es una barbaridad", ha incidido.

Por ello, ha hecho un llamamiento para considerar a estos trabajadores "clave" para llevar a cabo esas políticas de prevención y ha exigido que se les proporcionen "unas relaciones laborales dignas, de carácter indefinido, con formación, con descansos", ya que "se están dejando literalmente la piel".

Además, al margen de la prevención, también ha abogado por medidas como mantener limpios los montes, apostar por la ganadería extensiva, por "políticas agrarias propias" o "acabar de una vez por todas" con el monocultivo de eucalipto, en favor de repoblaciones con especies vegetales autóctonas. "Necesitamos un rural vivo, y que la gente tenga todos los servicios", ha proclamado.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Por otra parte, y en el ámbito laboral, la ministra de Trabajo ha apuntado que "no es necesario" que la patronal "pida ERTEs" para hacer frente a las consecuencias de los incendios en las empresas. Según ha recordado, las empresas tienen ya a su disposición los denominados 'ERTEs climáticos'.

Yolanda Díaz también ha ofrecido "todo lo que sea menester" en lo que respecta a su área de gobierno cuando se conozca la evaluación de daños en empresas calcinadas y trabajadores afectados. "Todos los medios se van a poner a disposición", ha prometido, pero ha insistido en que "los mecanismos de protección social (como esos ERTEs climáticos) ya están disponibles".