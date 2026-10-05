Abierto hasta el día 30 el plazo para que ayuntamientos participen en el programa de digitalización del Ineco

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Galicia ha animado a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes a participar en el programa Ineco RuralTIC, para impulsar la digitalización social y económica del medio rural. Los municipios interesados pueden inscribirse hasta el 30 de octubre.

Según ha apuntado la Delegación en un comunicado, el programa representa "una oportunidad" para los ayuntamientos gallegos, al permitir acercar formación y herramientas digitales directamente al territorio, especialmente a las personas mayores, a la juventud y al tejido económico local.

Con la nueva edición, profesionales del Ineco se desplazarán a los municipios seleccionados y, durante dos semanas, compaginarán su trabajo habitual en remoto con la realización de talleres, sesiones de acompañamiento y actividades dirigidas a los vecinos, empresas y colectivos locales.

La programación no es la misma para todos los municipios ya que, antes de cada instancia, Ineco se reunirá con los ayuntamientos para conocer sus necesidades y diseñar los contenidos que realizará.

Para acoger a los profesionales desplazados, los ayuntamientos participantes deberán facilitar un alojamiento adecuado durante su estancia, así como espacios para realizar los talleres y actividad y la conectividad necesaria.