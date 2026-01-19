Abre este martes el plazo de las ayudas de la Xunta para grupos de investigación del sistema universitario

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la convocatoria por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas y otras acciones de fomento en las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema gallego de I+D+i.

Así, podrán beneficiarse de estas ayudas las universidades públicas del SUG, los organismos públicos de investigación de Galicia y las fundaciones de investigación sanitaria de Galicia y en los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) radicados en la Comunidad.

Las ayudas podrán destinarse para financiar la contratación de personal investigador o auxiliar como a sufragar herramientas de gestión, pequeña equipación inventariable y material fungible, material bibliográfico o la consultoría y asesoramiento externo, entre otros.

De esta forma, las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos y el plazo de presentación es de un mes, contado a partir de este martes. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.