Aprobado como proyecto estratégico el primer gran centro de procesamiento de datos de Galicia, en Curtis

El Consello de la Xunta ha aprobado como proyecto industrial estratégico el centro de procesamiento de datos impulsado por la empresa Galicia Green Data Center en el ayuntamiento coruñés de Curtis.

Se trata del cuarto proyecto estratégico al que el Gobierno gallego le da su visto bueno, sumándose a la planta de producción de metanol verde de Triskelion, en Mugardos; a la de manipulado y envasado de pescado de Stolt Sea Farm, en Rianxo, y a la de fabricación de carbón vegetal de Xeal, en Dumbría.

De esta manera, Galicia contará con la primera gran infraestructura de estas características, que tendrá capacidad para alojar los datos de las empresas e instituciones gallegas.

El futuro centro de procesamiento dotará de soberanía sobre el control de los datos de la Comunidad, además de permitir avanzar en la consecución de un modelo económico digital y sostenible, reivindica el Ejecutivo gallego.

El proyecto se asentará en cuatro parcelas del polígono industrial de Curtis-Teixeiro, contando con una superficie de más de 40.000 metros cuadrados. Estará compuesto por un centro de procesamiento de datos TIER III de hasta 15 megavatios de tecnología de la información y dispondrá de una subestación eléctrica transformadora anexa.

La idea es ejecutar la construcción del centro de datos en tres fases. La primera arrancará en el primer semestre de este año y supondrá una inversión de 37 millones de euros, pudiendo estar operativa a finales de 2027.

TIC

En otro orden de cosas, el Consello también ha abordado este lunes los avances en la tramitación del Plan director de la industria de las TIC 2026-2028, indicando que destinará hasta ese año recursos para poner en marcha medidas que refuercen el sector, que representa el 2,5% del PIB gallego y factura 3.700 millones de euros.

El Gobierno autonómico ha indicado que el borrador del anteproyecto será remitido a todos los agentes que participaron en su elaboración para que presenten sus aportaciones y se solicitará un informe al Consello Económico e Social y al Consello Galego de Economía e Competitividad antes de su aprobación definitiva.

La iniciativa pretende incrementar la modernización y competitividad mediante la incorporación y el desarrollo de tecnologías emergentes digitales y potenciando nuevas políticas de innovación y sostenibilidad.

PARQUE EÓLICO

Entre otros temas, también se ha aprobado esta mañana la declaración del parque eólico Arno como proyecto con una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, lo que permitirá su ejecución fuera de las áreas de desarrollo energético.

Es la tercera declaración de excepcionalidad que se realiza desde la entrada en vigor de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.

Este parque eólico, de tramitación ministerial, suministrará energía a precio competitivo a la planta de producción de silicio metálico de alta pureza del Grupo Ferroatlántica, en Sabón (A Coruña).

La instalación de esta infraestructura incorporará un plan de acción del cual se podrán beneficiar más de 12.000 vecinos de cinco ayuntamientos, que incluye desde ayudas para formación, rebajas en la factura de la luz y del gas o ayudas a emprendedores, entre otras, que rondarán los 5 millones de euros.