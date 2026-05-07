Arranca el rodaje en la NASA del documental protagonizado por la científica viguesa Begoña Vila

Imagen de Begoña Vila durante la grabación. - METEÓRICA

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de un documental protagonizado por la científica viguesa Begoña Vila sobre el próximo hito de la exploración espacial ha dado comienzo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).

Denominado 'Rumbo a las estrellas', relata el trabajo realizado en la nueva misión de la NASA, donde se ultima el desarrollo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, su próxima gran misión científica, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de este mismo año. El objetivo es detectar nuevos planetas con posibilidad de vida.

Y precisamente Begoña Vila, nacida en la parroquia viguesa de Valladares, forma parte del equipo de ingenieros que han desarrollado este telescopio, el primero que llevará nombre de mujer. Anteriormente, Begoña fue también ingeniera jefa de sistemas del telescopio espacial James Webb, enviado al espacio en 2021.

A través de la figura de esta científica e ingeniera gallega, la película propone además una mirada personal sobre la vocación y los sacrificios que exigen las carreras científicas, especialmente en el ámbito femenino. El filme contará con la participación de algunas de las figuras más relevantes de la ciencia mundial como Jane Rigby, Julie McEnery o Jamie Dunn.

El rodaje se realiza en los alrededores de Washington D.C. en diversas localizaciones de la NASA como el Centro de Vuelo Espacial Goddard de Greenbelt o el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, en el estado de Maryland. Galicia acogerá también parte del rodaje coincidiendo con la visita a España de la protagonista para la observación del eclipse solar del 12 de agosto.