Arranca en Vigo la construcción de la planta de chips fotónicos de Sparc, que estará operativa en 2027

Acto de la puesta en marcha de la construcción de la planta de Sparc. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha participado este viernes en el acto de colocación de la primera piedra de la futura planta de fotónica que levantará en Vigo la empresa Sparc, especializada en el desarrollo y la producción de semiconductores fotónicos de última generación.

En concreto, la factoría estará ubicada en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares y se prevé que esté "plenamente operativa" en 2027, generando cerca de 200 puestos de trabajo directos de alto valor y 550 indirectos.

"En julio del año pasado estuve aquí anunciando el apoyo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) al proyecto de Sparc (nacido en el seno de la Universidade de Vigo). Tan solo seis meses después, ponemos la primera piedra y plantamos una cápsula del tiempo, pero los trabajos ya están en marcha", ha reivindicado López durante su intervención en el acto.

Fue en noviembre cuando se adjudicó la obra para levantar el edificio que albergará esta fábrica. "Y lo más importante: ya se han desarrollado los primeros prototipos de chips, lo que ha permitido a Sparc comenzar a negociar acuerdos comerciales con empresas internacionales de ámbitos como las telecomunicaciones", ha añadido López.

Él ha recordado que su Ministerio participa en Sparc a través de la SETT, con una inversión de 17,2 millones de euros. Por su parte, el grupo tecnológico Indra posee el 37% de la empresa

"Hoy damos un paso más en la gestación de un súper proyecto tecnológico que nació de una universidad pública y que estará plenamente operativo en 2027. Una muestra clara del Estado emprendedor que representa el Gobierno de España", ha dicho el ministro.

ECOSISTEMA FOTÓNICO

Tal como ha añadido, el objetivo de la inversión es construir un ecosistema fotónico en Vigo que satisfaga la alta demanda en el mercado europeo al ofrecer una capacidad de 1.500 obleas al año al comenzar su producción, con el objetivo de alcanzar las 20.000 al año, con "nulo o mínimo impacto medioambiental".

"Sparc hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española. La empresa integra a España en la cadena de montaje europea de chips de última generación, un ámbito imprescindible para la soberanía estratégica nacional y comunitaria", ha subrayado López.

Antes, la primera en tomar la palabra en el acto fue la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, quien agradeció al delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, que le cediese su turno de intervención para que hubiese representación femenina en el evento. "Este gesto no es menor", ha subrayado.

Ella ha destacado la importancia para Vigo de esta planta, que reforzará el sistema tecnológico de todo el área de la ciudad. También puso en valor el "papel fundamental" de Indra.

Tras ella habló el alcalde, Abel Caballero, indicando que "pocos días más importantes" hubo en la ciudad que este, con la construcción de una factoría de "altísima tecnología" que es el "futuro" para Vigo.