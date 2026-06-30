Asime reivindica la importancia de impulsar la presencia femenina en los ámbitos STEM con el ciclo Tecnolóxicas

Imagen de la clausura de Tecnolóxicas. - ASIME

VIGO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) ha celebrado este martes la clausura del ciclo de Tecnolóxicas, un proyecto que tenía por objetivo "impulsar la presencia de la mujer en los ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)".

Durante esta mañana, la organización llevó a cabo una jornada de cierre de esta iniciativa, donde se han presentado las actividades emprendidas durante Tecnolóxicas, los resultados alcanzados y el impacto en la promoción de vocaciones STEM femeninas.

Además, también ha tenido lugar en la sede de Asime una mesa redonda sobre talento, industria y futuro con mujeres referentes del ámbito STEM.

Durante la apertura, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha destacado que Tecnolóxicas tiene como objetivo "impulsar la presencia de la mujer en los ámbitos STEM", acercando la industria a las generaciones más jóvenes y contribuyendo a la construcción de un sector "más diverso, inclusivo y preparado" para los retos del futuro.

"En esta última edición, Tecnolóxicas ha combinado actividades de sensibilización, formación y acciones de visibilización, dirigidas a distintos públicos y en diferentes fases del itinerario educativo y profesional, con el fin de seguir impulsando el interés por las carreras STEM entre las nuevas generaciones", ha destacado Asime en un comunicado.

Uno de los principales "hitos" del proyecto en esta nueva edición ha sido la celebración de la Tecnolóxicas Week, en la que se trabajó con más de 400 estudiantes de centros educativos de Vigo, Ferrol y Lugo.

"Durante esta semana, se fomentaron vocaciones científico-tecnológicas desde edades tempranas mediante talleres prácticos sobre inteligencia artificial, diseño e impresión 3D, programación, creación de videojuegos, desarrollo de chatbots, metodologías STEAM y herramientas digitales creativas", añade la asociación.

Asimismo, el proyecto impulsó visitas a empresas del entorno industrial gallego como Ganain, Detegasa y Cesena-Siemens, acercando a las jóvenes la realidad del trabajo en sectores altamente tecnológicos y mostrando perfiles profesionales a menudo poco visibles.