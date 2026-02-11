Aspace Coruña incorpora el exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030 a su servicio de rehabilitación

1051031.1.260.149.20260211143948 Demostración de exoesqueleto pediátrico en Aspace - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aspace Coruña, asociación de atención a personas con parálisis cerebral, se ha convertido en la primera entidad social de la provincia coruñesa en incorporar el exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030 a su servicio de rehabilitación.

Del mismo, hay unos 50 en España y otros 70 en el resto del mundo, como resultado de un proyecto iniciado en España en 2009. Se trata de una tecnología que sustenta al niño desde el tronco hasta los pies con un sistema que no requiere control torácico.

El mismo ha sido presentado en las instalaciones de Aspace en un acto con presencia de autoridades y con participación de Darío Campos, un niño de nueve años de A Coruña que, acompañado por el fisioterapeuta Santiago Carro, ha dado a conocer las ventajas de esta tecnología.

Se trata de una herramienta única en el mundo para el tratamiento terapéutico de niños y niñas con parálisis cerebral y otras enfermedades neuromusculares.

Es un dispositivo robótico que se adapta al cuerpo del niño o la niña y que imita el funcionamiento del músculo, permitiendo mantenerse en posición erguida y caminar, lo que de otra forma no podrían hacer los menores con parálisis cerebral.

MEJORAS

La presidenta de Aspace Coruña, Carmen Barreiro, y el gerente, Ricardo Iglesias, han presentado esta tecnología, junto a Víctor Chacón, de la empresa Marsi Bionics, quien han destacado las ventajas que supone también a nivel cognitivo al permitir trabajar los miembros superiores y también la "neuroplasticidad".

"Los padres ponen en valor mejoras que pueden ser pequeñas como comer o dormir mejor, eso ayuda a la calidad de vida", ha dicho respecto a las ventajas de esta tecnología con un adaptador que imita el funcionamiento natural del músculo.

El exoesqueleto pediátrico fue adquirido en 2024 y la asociación ha dedicado todo este tiempo a la formación de sus profesionales y a la realización de numerosas sesiones con niños y niñas de su centro educativo para evaluar la eficacia de este equipamiento.

Tanto la presidenta de la asociación, Carmen Barreiro, como el gerente Ricardo Iglesias, han aludido a la apuesta por la innovación por parte de la entidad, todo ello, ha dicho la primera, con el objetivo "de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral".

Con un coste de unos 150.000 euros, está dirigido a los niños del centro pero también abierto a otras familias, previa valoración del menor, y con sesiones externas.

DEMOSTRACIÓN

La presentación del exoesqueleto pediátrico incluyó la demostración práctica de su funcionamiento con Darío, uno de los alumnos de Aspace Coruña que lo usan.

El acto ha contado, además, con la asistencia de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; la diputada de Política Social de la Diputación de A Coruña, Mar García; el alcalde de Sada, Benito Portela; la directora xeral de Discapacidade, Begoña Abeijón; la directora xeral de Innovación, Judith Fernández, y otros representantes de municipios del entorno y de instituciones del ámbito sanitario y educativo.

Todos ellos han incidido en la importancia de avanzar en este ámbito para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y de sus familias. También han insistido, junto a la innovación, en el "compromiso social" y han remarcado el papel de Aspace.