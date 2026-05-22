El Ayuntamiento de A Coruña y la Femp promueven un evento para mejorar la gestión urbana con la tecnología

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, interviene en el evento Edint Data Day - ANDY PÉREZ

A CORUÑA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de las TIC ha acogido este viernes el Edint Data Day Coruña, un evento en el que se dieron a conocer los principales avances del proyecto común de investigación e innovación tecnológica de los Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT).

Se trata de una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la colaboración del Ayuntamiento y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La alcaldesa, Inés Rey, ha sido la encargada de abrir el encuentro. "La idea es clara, traducir los datos y, mediante la interpretación, emplearlos en idear soluciones prácticas que nos conduzcan hacia un horizonte con una administración más eficaz y rápida en sus respuestas", ha subrayado la también vicepresidenta de la FEMP.

El acto de hoy se ha centrado en la creación de espacios de debate y conversación entre expertos en diferentes campos de interés para el proyecto y representantes del sector público y del tejido empresarial.