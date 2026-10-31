Los ayuntamientos gallegos consolidan la digitalización y el 13,6% usan IA para analizar o crear contenido

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos gallegos consolidan los servicios de la administración digital y avanzan en la incorporación de tecnologías emergentes a la gestión municipal. De hecho, el 13,6% de ellos han incorporado la inteligencia artificial para analizar o crear contenido.

Según los datos recogidos en la Estadística de la Administración Digital en los Ayuntamientos Gallegos. Edición 2026, que ha publicado este sábado el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), la implantación del Internet de las Cosas (IoT) ha crecido un 9,3% respecto a 2023.

Tal y como ha trasladado la Xunta, entre los ayuntamientos usuarios de IoT, el 78,3% aplica estos dispositivos al control y la gestión del riego, el suministro de agua o el saneamiento, mientras que el 46,8% los utiliza para el alumbrado público.

Entre otros aspectos, el informe señala que, en 2026, el 13,6% de los ayuntamientos emplea alguna solución basada en inteligencia artificial. Concretamente, las aplicaciones más extendidas son el análisis del lenguaje, presente en el 90,6% de los casos, y la generación de contenidos, utilizada por el 72,3%.

Asimismo, el 11,5% de los municipios contrata servicios de computación en la nube a través de Internet. Entre los usuarios de esta tecnología, el correo electrónico es el servicio más habitual, con un 81,9%, seguido del alojamiento de servidores, con un 74,3%, y del almacenamiento de archivos, con un 73,7%.

A hilo de ello, el análisis de Big Data procedente de las redes sociales alcanza al 8,1% de los ayuntamientos, frente al 7,3% registrado en 2023.

TODOS TIENEN SEDE ELECTRÓNICA

En cuanto a sede electrónica, la totalidad de los ayuntamientos gallegos dispone de una, frente al 79,3 % registrado en 2017. En ellas, el registro electrónico está presente en el 99%; las notificaciones electrónicas, en el 96,7%; las comunicaciones electrónicas, en el 94,8%; los formularios electrónicos, en el 92,7%; y la carpeta ciudadana, en el 90,7%.

Además, el informe constata que más de la mitad de los municipios licita exclusivamente por medios electrónicos y que el 39,3 % firma convenios y contratos únicamente de forma digital; y que el 32,4 % de los municipios permite que la mayoría de los trámites disponibles puedan realizarse íntegramente de forma digital.

Según el documento, las aplicaciones de gestión interna presentan igualmente elevados niveles de implantación. La facturación electrónica está disponible en el 92,4% de los ayuntamientos; la emisión de documentos administrativos electrónicos, en el 90,7%; la gestión automatizada de trámites, en el 85,9%; y la integración en la red SARA, en el 86,7%.

En esta línea, todos los ayuntamientos disponen de una aplicación para el registro de la entidad, el 99,2 % cuenta con soluciones de contabilidad y el 98,7 % dispone de aplicaciones para el padrón de habitantes.

De todas las aplicaciones, la que más ha crecido en los últimos tres años es la gestión y retransmisión en línea de los plenos municipales. De hecho, su presencia ha pasado del 26,2% de los ayuntamientos en 2023 al 43% en 2026, lo que representa un incremento relativo del 64,1%.