El centro tecnológico Aimen y Stellantis se alían en el desarrollo de nuevas tecnologías ópticas eficientes

El centro tecnológico Aimen coordina el proyecto FABulous para el desarrollo de metasuperficies en 3D aplicadas a nuevas tecnologías ópticas más eficientes. - AIMEN

VIGO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Aimen, con sede en O Porriño (Pontevedra), coordina el proyecto europeo FABulous, enfocado en el desarrollo de nueva tecnología industrial de recubrimientos, basada en 'metasuperficies' 3D de alta resolución, con el objetivo de transformar el diseño y la fabricación de componentes ópticos eficientes, ligeros y sostenibles.

En este proyecto trabaja Stellantis vigo, junto a un consorcio internacional de referencia, para validar la aplicación de esta tecnología en el sector de la automoción.

FABulous explota los últimos avances en litografía multifotón y modelado de procesos para permitir la producción en serie de metasuperficies tridimensionales capaces de manipular la luz con una flexibilidad sin precedentes. Estas estructuras permitirán sustituir componentes voluminosos y recubrimientos químicos utilizados actualmente, facilitando la miniaturización de dispositivos ópticos y reduciendo de forma significativa su impacto ambiental.

El proyecto desarrollará nuevos métodos de microfabricación de alta velocidad y alta resolución, garantizando además el control de calidad y la reproducibilidad necesarias para su escalado industrial. Paralelamente, se crearán herramientas avanzadas para optimizar el diseño y la integración de las metasuperficies en productos reales.

La aplicación de esta tecnología y su potencial se demostrará en diferentes productos como cámaras de seguridad para automóviles, minimizando el uso de químicos en su fabricación; tubos de iluminación para la industria del automóvil, aumentando la eficiencia de los dispositivos actuales del 10% al 50%; o concentradores solares basados en el uso de micro-ópticas para plataformas de gran altitud, permitiendo el diseño de células solares más pequeñas.

En la industria de la automoción, en concreto, una de las vías en la que trabaa FABulous es la fabricación de ópticas para luces diurnas. En este ámbito, Aimen y Stellantis Vigo colaboran estrechamente en el desarrollo y fabricación de sistemas ópticos avanzados que permiten un aprovechamiento mucho más eficiente de la luz.

De este modo, se podría reducir el número de LED necesarios para alcanzar los niveles de iluminación requeridos en el vehículo, lo que se traduce directamente en una disminución del consumo de energía eléctrica por unidad.

Fuentes del centro tecnológico han puesto en valor esta colaboración con la multinacional automovilística, para generar valor añadido no solo para Stellantis, sino también para el tejido industrial vinculado a la planta.

Por su parte, desde Stellantis también se ha destacado la importancia de avanzar en la validación del potencial de las metasuperficies 3D para mejorar el rendimiento óptico de los futuros sistemas de iluminación de los vehículos. "Esta evaluación tecnológica nos permite explorar soluciones que podrían ofrecer dispositivos más eficientes, compactos y sostenibles, reduciendo el consumo energético y minimizando el impacto ambiental", han subrayado, y han añadido que, para el usuario final, "estas innovaciones se traducen en una iluminación más precisa, uniforme y segura, mejorando su experiencia de conducción y contribuyendo a una movilidad más responsable".