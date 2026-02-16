La Diputación de A Coruña impulsa con el CITIC de la UDC la Inteligencia Artificial generativa en 20 institutos

Primera sesión del ciclo en el IES Agra do Orzán de A Coruña. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC), impulsa un programa educativo "pionero" sobre Inteligencia Artificial (IA) generativa dirigido al alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia.

Según traslada el ente público, esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar "conocimientos básicos y competencias clave sobre una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque eminentemente práctico".

Las sesiones, concreta, se desarrollan en aulas con ordenador y permiten al estudiantado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre su "uso ético, seguro y responsable".

Recalca también que este programa aborda el potencial de la IA en la creación de contenidos digitales -- imagen, audio y vídeo -- y analiza los "retos y oportunidades" que estas herramientas presentan en los ámbitos "educativo, social y profesional".