Jornadas promovidas por ITG y la Diputación de A Coruña - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA/ITG

A CORUÑA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico ITG, a través de su Oficina AceleraPyme (OAP), y la Diputación de A Coruña colaboran para impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, personas autónomas y emprendedoras de la provincia.

La iniciativa, informan, acercará actividades formativas y asesoramiento especializado a los espacios de la Red Provincial de Coworkings de la Diputación.

Será con el objetivo de "facilitar el acceso a soluciones tecnológicas útiles para cada negocio y contribuir a reducir las barreras que todavía dificultan la incorporación de herramientas digitales, especialmente en los municipios de menor población".

La primera actuación de esta colaboración se celebrará el próximo 24 de noviembre en LAB-Barbanza, en Boiro, con el taller gratuito 'IA que trabaja para tu pyme'.

En otro orden de cosas, el organismo provincial convoca 3,7 millones de euros en ayudas para entidades sociales de la provincia, con un plazo de solicitudes abierto desde este viernes, día 20, y hasta el próximo 18 de diciembre.